01 мар 2023

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

В прямом эфире на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Гилязиев — руководитель Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов Республики Татарстан.

Вопросы к обсуждению:

  • Итоги деятельности Управления в 2022 году;
  • Качество моторного топлива на АЗС Татарстана — результаты месячника проверки качества топлива в республике;
  • Как меняются цены на моторное топливо в Татарстане и как мы выглядим по этому показателю на фоне других регионов ПФО?
  • Почему стоимость бензина, дизтоплива и газа отличается на разных АЗС в одном регионе?
  • Как специалисты Управления помогают потребителям экономить на тепле и энергии?

Принимаются вопросы от читателей. Их можно оставить прямо сейчас — в комментариях.


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