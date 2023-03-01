Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым

В прямом эфире на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Гилязиев — руководитель Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов Республики Татарстан.
Вопросы к обсуждению:
Принимаются вопросы от читателей. Их можно оставить прямо сейчас — в комментариях.
Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»
Токен: Pb3XmBtzstZ5RCsmGwTnDVr973TK4ZejiKfGCWa
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.