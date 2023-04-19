Международная ярмарка поставщиков и интеграторов продукции и услуг индустрии Retail и Horec "МиР"a

Международная ярмарка поставщиков и интеграторов продукции и услуг индустрии Retail и Horeca пройдет в «Казань Экспо» с 19 по 20 апреля.
Международная ярмарка «МиР. Магазин и Ресторан» — это Выставка, Форум и Деловые экскурсии. В рамках мероприятия будет представлена экспозиция профессионального оборудования и компонентов ведущих производителей России, Азии и Европы.
Также будет организована обширная деловая программа, посвящённая развитию отрасли с участием:
— представителей федеральных и региональных органов власти;
— собственников и генеральных директоров, специалистов заводов России, Европы и Азии;
— руководителей ведущих дистрибьюторских компаний и их службы;
— дилеров из всех регионов России и стран СНГ;
— сетевых заказчиков — собственников магазинов и ресторанов;
— специалистов финансовой, страховой, логистической сферы.
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