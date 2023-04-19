Международная ярмарка поставщиков и интеграторов продукции и услуг индустрии Retail и Horec "МиР"a

Международная ярмарка поставщиков и интеграторов продукции и услуг индустрии Retail и Horeca пройдет в «Казань Экспо» с 19 по 20 апреля.

Международная ярмарка «МиР. Магазин и Ресторан» — это Выставка, Форум и Деловые экскурсии. В рамках мероприятия будет представлена экспозиция профессионального оборудования и компонентов ведущих производителей России, Азии и Европы.

Также будет организована обширная деловая программа, посвящённая развитию отрасли с участием:

— представителей федеральных и региональных органов власти;

— собственников и генеральных директоров, специалистов заводов России, Европы и Азии;

— руководителей ведущих дистрибьюторских компаний и их службы;

— дилеров из всех регионов России и стран СНГ;

— сетевых заказчиков — собственников магазинов и ресторанов;

— специалистов финансовой, страховой, логистической сферы.