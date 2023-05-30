С 30 мая по 2 июня 2023 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ состоится IX Международный Форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».
Крупнейший отраслевой Форум «Неделя Российского Ритейла» соберёт на одной площадке ключевых экспертов и лидеров мнений рынка ритейл-индустрии.
В 2023 году Форум станет пространством для профессионального диалога с участниками отрасли, обсуждения актуальных проблем, обмена опытом с коллегами, предоставит возможность найти общие решения для устойчивости развития ритейл отрасли в России.
Деловая программа Форума будет разделена на тематические блоки: Технологии и инновации, E-COM, Логистика, Маркетинг, HR, Фарма, Fintech, Торговые форматы и пространства, Fashion, Wine Retail Week и Форум по борьбе с нелегальной торговлей.
Ежегодный Форум традиционно собирает в рамках «Недели Российского Ритейла» представителей органов власти в сфере торговли и потребительского рынка, собственников, владельцев и руководителей компаний в сфере торговли e-commerce, высший менеджмент федеральных и региональных розничных торговых сетей, производителей и поставщиков, крупнейших маркетплейсеров, представителей FMCG, логистических компаний и поставщиков оборудования, складских девелоперов, а также отраслевые объединения ритейлеров, аналитиков и экспертов в сфере ритейла и представителей ведущих СМИ.
Участников «Недели Российского Ритейла» ждёт насыщенная 4х- дневная деловая программа, в течение которой лидерами отрасли будут обсуждаются перспективы и тренды развития розничной торговли, решения актуальных проблем отрасли, меры поддержки государства современного рынка ритейла и развития отрасли в 2023 году.
В деловую программу Форума войдут более 100 мероприятий, включая пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, панельные дискуссии, мастер-классы, презентации и круглые столы.
В рамках Форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, в более чем 25 номинациях.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.