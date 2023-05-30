IX Между­на­родный Форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла»

С 30 мая по 2 июня 2023 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ состо­ится IX Между­на­родный Форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».

Круп­нейший отрас­левой Форум «Неделя Российского Ритейла» соберёт на одной площадке ключевых экспертов и лидеров мнений рынка ритейл-инду­стрии.

В 2023 году Форум станет простран­ством для профес­си­о­наль­ного диалога с участ­ни­ками отрасли, обсуж­дения акту­альных проблем, обмена опытом с колле­гами, предо­ставит возмож­ность найти общие решения для устой­чи­вости развития ритейл отрасли в России.

Деловая программа Форума будет разде­лена на тема­ти­че­ские блоки: Техно­логии и инно­вации, E-COM, Логи­стика, Марке­тинг, HR, Фарма, Fintech, Торговые форматы и простран­ства, Fashion, Wine Retail Week и Форум по борьбе с неле­гальной торговлей.

Ежегодный Форум тради­ци­онно соби­рает в рамках «Недели Российского Ритейла» пред­ста­ви­телей органов власти в сфере торговли и потре­би­тельского рынка, собствен­ников, владельцев и руко­во­ди­телей компаний в сфере торговли e-commerce, высший менедж­мент феде­ральных и реги­о­нальных розничных торговых сетей, произ­во­ди­телей и постав­щиков, круп­нейших маркет­плей­серов, пред­ста­ви­телей FMCG, логи­сти­че­ских компаний и постав­щиков обору­до­вания, склад­ских деве­ло­перов, а также отрас­левые объеди­нения ритейлеров, анали­тиков и экспертов в сфере ритейла и пред­ста­ви­телей ведущих СМИ.

Участ­ников «Недели Российского Ритейла» ждёт насы­щенная 4х- дневная деловая программа, в течение которой лиде­рами отрасли будут обсуж­да­ются перспек­тивы и тренды развития розничной торговли, решения акту­альных проблем отрасли, меры поддержки госу­дар­ства совре­мен­ного рынка ритейла и развития отрасли в 2023 году.

В деловую программу Форума войдут более 100 меро­при­ятий, включая пленарные засе­дания, экспертные сессии, деловые конфе­ренции, панельные дискуссии, мастер-классы, презен­тации и круглые столы.

В рамках Форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффек­тивные компании, пред­ста­вившие прорывные решения для российской розницы, в более чем 25 номи­на­циях.