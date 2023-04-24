Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» пройдёт 24–26 апреля 2023 года в Ташкенте (Республика Узбекистан).

Выставка разделена на тематические павильоны. Первый павильон посвящен международному сотрудничеству, где располагаются национальные коллективные стенды. Второй и четвертый павильоны представляют промышленно-инвестиционное сотрудничество со стендами компаний из разных отраслей: от огромных экспозиций USM и Госкорпорации «Ростех» до небольших стендов представителей МСП. Третий — павильон межрегионального сотрудничества с коллективными экспозициями российских и узбекских регионов, а на открытой площади размещается крупногабаритная техника тяжелого, дорожно-строительного и транспортного машиностроения.

Деловую программу открывает главная пленарная сессия с участием глав профильных министерств, представителей официальных делегаций на самом высоком уровне и руководителей бизнеса из России и стран Центральной Азии. В течение трех дней проходят специализированные сессии на актуальные темы промышленной политики.

В рамках выставки планируется проведение форума производителей компонентов, где представители малого и среднего бизнеса смогут представить свои продукты и решения руководителям по закупкам крупнейших промышленных компаний, а также запланированы встречи с торговыми представителями РФ в странах Центральной Азии.