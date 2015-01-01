Online-конференция с руководителем и основателем Казанской школы высшего водительского мастерства Олегом Шатовым

Что такое защитное вождение, какие ошибки автолюбителей приводят к ДТП и как плохие дороги повышают аварийность на дорогах республики.

Подробнее о дорожной обстановке в регионе в студии интернет-газеты «Реальное время» 7 февраля в 10:00 ответит Олег Шатов, руководитель и основатель Казанской школы высшего водительского мастерства, тележурналист, пилот Российской дрифт серии, организатор любительских соревнований, тест-драйвов и автомобильных шоу.

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