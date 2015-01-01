Online-конференция с руководителем и основателем Казанской школы высшего водительского мастерства Олегом Шатовым

Что такое защитное вождение, какие ошибки автолюбителей приводят к ДТП и как плохие дороги повышают аварийность на дорогах республики.
Подробнее о дорожной обстановке в регионе в студии интернет-газеты «Реальное время» 7 февраля в 10:00 ответит Олег Шатов, руководитель и основатель Казанской школы высшего водительского мастерства, тележурналист, пилот Российской дрифт серии, организатор любительских соревнований, тест-драйвов и автомобильных шоу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.