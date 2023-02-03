В Казань возвращается Гаражка от издательства МИФ (12+) — впервые на целых три дня.
Мероприятие пройдет в Резиденции Креативных Индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20, 2 этаж): в пятницу, 3 февраля, с 14:00 до 20:00, и в выходные, 4-5 февраля, с 11:00 до 20:00.
Организаторы приглашают вас на лекции от издательства: в этот раз спикерами станут авторы МИФа, искусствовед Мария Швец и мнемонист Ильгиз Сабиров, а также основательница независимого книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова.
3 февраля, 18:00
«Книготорговля в эпоху перемен»
Анна Кадикова
Опыт книготорговцев прошлого помогает нам двигаться дальше сегодня: это упертые, смелые и влюбленные в свое дело люди, которые выбирали продолжать делать свою работу даже в самых непредсказуемых условиях.
Исследовательница истории книготорговли в России Анна Кадикова расскажет, как торговали книгами, рисковали, открывали книжные магазины и теряли их, пока за окном лавки проходили войны и революции.
4 февраля, 14:00
«Мистицизм в искусстве Серебряного века»
Мария Швец
Рубеж XIX-XX веков отмечен массовым увлечением всем мистическим, оккультным и спиритическим, что напрямую влияло на художников. Кто-то отразил это в сюжетах и темах своих полотен, другие — вдохновившись новыми учениями, сформировали собственную творческую миссию.
На лекции мы разберёмся, почему в то время были так популярны спиритические сеансы, и узнаем, кто из художников их посещал; проанализируем произведения художников-символистов, а также найдем ключ к тайным смыслам абстракций Василия Кандинского.
Мария Швец — искусствовед, автор книги «Главное в истории русского искусства» и основательница образовательного проекта БЕРМУДЫ.
5 февраля, 14:00
«Запомни это: как улучшить свою память и эффективно учиться»
Ильгиз Сабиров
На лекции Ильгиза Сабирова — мнемониста и автора книги «Запомни это» — вы узнаете, как правильно пользоваться памятью, чтобы легко запоминать информацию. Ильгиз поделится тремя техниками запоминания, с которыми вы сможете ускорить любое обучение в 2 раза, а кроме того, расскажет о единственном в мире упражнении, которое действительно развивает мозг.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.