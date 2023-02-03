Гаражка от издательства МИФ

В Казань возвращается Гаражка от издательства МИФ (12+) — впервые на целых три дня.

Мероприятие пройдет в Резиденции Креативных Индустрий «Штаб» (ул. Татарстан, 20, 2 этаж): в пятницу, 3 февраля, с 14:00 до 20:00, и в выходные, 4-5 февраля, с 11:00 до 20:00.



Организаторы приглашают вас на лекции от издательства: в этот раз спикерами станут авторы МИФа, искусствовед Мария Швец и мнемонист Ильгиз Сабиров, а также основательница независимого книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова.

3 февраля, 18:00

«Книготорговля в эпоху перемен»

Анна Кадикова

Опыт книготорговцев прошлого помогает нам двигаться дальше сегодня: это упертые, смелые и влюбленные в свое дело люди, которые выбирали продолжать делать свою работу даже в самых непредсказуемых условиях.

Исследовательница истории книготорговли в России Анна Кадикова расскажет, как торговали книгами, рисковали, открывали книжные магазины и теряли их, пока за окном лавки проходили войны и революции.

4 февраля, 14:00

«Мистицизм в искусстве Серебряного века»

Мария Швец

Рубеж XIX-XX веков отмечен массовым увлечением всем мистическим, оккультным и спиритическим, что напрямую влияло на художников. Кто-то отразил это в сюжетах и темах своих полотен, другие — вдохновившись новыми учениями, сформировали собственную творческую миссию.

На лекции мы разберёмся, почему в то время были так популярны спиритические сеансы, и узнаем, кто из художников их посещал; проанализируем произведения художников-символистов, а также найдем ключ к тайным смыслам абстракций Василия Кандинского.

Мария Швец — искусствовед, автор книги «Главное в истории русского искусства» и основательница образовательного проекта БЕРМУДЫ.



5 февраля, 14:00



«Запомни это: как улучшить свою память и эффективно учиться»

Ильгиз Сабиров

На лекции Ильгиза Сабирова — мнемониста и автора книги «Запомни это» — вы узнаете, как правильно пользоваться памятью, чтобы легко запоминать информацию. Ильгиз поделится тремя техниками запоминания, с которыми вы сможете ускорить любое обучение в 2 раза, а кроме того, расскажет о единственном в мире упражнении, которое действительно развивает мозг.