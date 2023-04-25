25 апр 2023

Евразийский нефтегазовый форум 2023

Евразийский нефтегазовый форум 2023

С 25 по 27 апреля в КВЦ «Экспоцентр» состоится «Евразийский нефтегазовый форум 2023». С учетом современных геополитических тенденций и главного вектора развития торгово-экономических отношений России одним из основных тематических направлений деловой программы Форума станет вопрос выстраивания новых экономических связей и формирования надежных технологических партнерств в евразийском пространстве с помощью таких международных структур, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и БРИКС.

Среди других ключевых вопросов мероприятия:

  • взаимодействие государства и бизнеса по вопросам достижения технологического суверенитета и модернизации отечественного ТЭК;
  • определение приоритетных направлений и параметров развития экономической политики отрасли, анализ программ импортозамещения критически важной продукции отраслевого машиностроения и информационных технологий;
  • совершенствование механизмов для рационального недропользования и модернизация нефтеперерабатывающих производств;
  • дальнейшее развитие климатических проектов и углеродный менеджмент;
  • поиск новых инструментов для развития международного научно-технологического сотрудничества.

Форум пройдет совместно с 22-й Международной выставкой «Нефтегаз — 2023».

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