13 мар 2023

VIII Международный форум «Seymartec Еnergy. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2023».

VIII Международный форум «Seymartec Еnergy. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2023».

С 13 марта по 15 марта в Челябинске состоится VIII ежегодный международный форум «Seymartec Еnergy. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2023».

Ключевые стратегические вопросы:

• Энергоэффективные стратегии горнодобывающих, металлургических холдингов, нефтедобывающих предприятий и энергетических компаний, интеграция технологий и бизнес-процессов

• Стратегические направления модернизации энергосистемы. Обмен опытом

• Энергоэффективные технологии в деле достижения углеродной нейтральности предприятия

• Комплексная программа повышения энергоэффективности производства на предприятия

• Проекты в области водородной энергетики. Перспективы и ожидания.

• Экономический эффект от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности

• Цифровая трансформация энергосистемы предприятия

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