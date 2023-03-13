VIII Международный форум «Seymartec Еnergy. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2023».

С 13 марта по 15 марта в Челябинске состоится VIII ежегодный международный форум «Seymartec Еnergy. Энергообеспечение и энергоэффективность в горной добыче, металлургии, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли — 2023».
Ключевые стратегические вопросы:
• Энергоэффективные стратегии горнодобывающих, металлургических холдингов, нефтедобывающих предприятий и энергетических компаний, интеграция технологий и бизнес-процессов
• Стратегические направления модернизации энергосистемы. Обмен опытом
• Энергоэффективные технологии в деле достижения углеродной нейтральности предприятия
• Комплексная программа повышения энергоэффективности производства на предприятия
• Проекты в области водородной энергетики. Перспективы и ожидания.
• Экономический эффект от реализации мероприятий по повышению энергоэффективности
• Цифровая трансформация энергосистемы предприятия
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