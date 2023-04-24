С 24 по 27 апреля в ЦВК «Экспоцентр» состоится 22-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2023»
«Нефтегаз» — это всегда важное событие для отечественных производителей и поставщиков нефтегазового, нефтеперерабатывающего оборудования, электротехнического и энергетического оборудования для нефтегазового комплекса, а также для компаний, занимающихся транспортировкой и хранением нефти и газа, и многих других, занятых в области ТЭК. Зарубежные компании, заинтересованные в российском рынке и готовые работать над новыми перспективными проектами, также занимают важную часть в экспозиции.
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