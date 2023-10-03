ХII Петербургский международный газовый форум

Петербургский международный газовый форум — крупнейшее международное отраслевое мероприятие в России. Помимо масштабной выставки, Форум из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную программу. Вопросы, поднимаемые в рамках Форума, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям развития газовой промышленности. В рамках Форума ежегодно проводится более 80 мероприятий в различных форматах: пленарные заседания, конференции, круглые столы.

В Форуме принимают участие представители профильных министерств и ведомств России, мировых лидеров газовой отрасли, российских и международных отраслевых ассоциаций, научных институтов и аналитических центров.