Специализированная энергетическая выставка «TatEnergyExpo-2023»

С 5 по 7 апреля в МВЦ «Казань Экспо» состоится крупнейшая отраслевая выставка TatEnergyExpo-2023 в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РТ и соберет профессионалов отрасли, в том числе руководителей крупнейших энергетических компаний.

На протяжении трех дней лидеры рынка, главы регионов России, руководители предприятий ТЭК, строительной отрасли и промышленности, представители научного и экспертного общества смогут обсудить актуальные вопросы отрасли, возможности расширения и укрепления взаимовыгодных межрегиональных связей между представителями бизнеса, государственной власти и научного сообщества, способствующих динамичному развитию отрасли.

