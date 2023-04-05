Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности

С 5 по 7 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Это авторитетная профессиональная платформа для конструктивного диалога, обмена передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и проектов в области энергоресурсоэффективности, внедрения инновационных технологий, привлечения целевых инвестиций, демонстрацией научных достижений, новых разработок, укреплением международных и межрегиональных бизнес-связей, выработки действенных механизмов повышения энергоресурсоэффективности, определяющих перспективы развития взаимовыгодных отношений предприятий и организаций Татарстана с хозяйствующими субъектами российских регионов, зарубежных стран и международного сообщества в целом.

Ежегодно форум посещают представители Федеральных органов власти, делегации регионов России, представители стран ближнего зарубежья, представители российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума состоится крупнейшая специализированная выставка «TatEnergyExpo-2023».