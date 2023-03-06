V специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

6-7 марта в МВЦ Казань Экспо более 250 компаний со всей России на площади свыше 35 тысяч м² продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырьё для эффективного животноводства, растениеводства. Также экспозиция пополнится производителями и поставщиками:
• оборудования для хранения, переработки и упаковки с/х продукции;
• конвейерного и холодильного оборудования;
• технологического оборудования для производства продуктов питания и напитков;
• сырья, ингредиентов;
• фасовочного, ёмкостного, дозирующего и весового оборудования;
• решения для автоматизации пищевых производств;
• промышленной санитарии, гигиены и многие другие.
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