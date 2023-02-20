20 фев 2023

V специализированная выставка достижений агропромышленного комплекса «ТатАгроЭкспо»

В 2023 году 20-21 февраля в выставочном центре «Казань Экспо» состоится V специализированная выставка достижений агропромышленного комплекса — выставка «ТатАгроЭкспо»

В течение 2-х дней более 200 компаний со всей России на площади свыше 35 тысяч м² продемонстрируют сельскохозяйственную технику, оборудование и сырьё для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделий для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции.

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