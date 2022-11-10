Отраслевой форум «Логистика. Новое настоящее»

В рамках форума будут затронуты следующие вопросы:
— регулирование отрасли и недобросовестная конкуренция;
— состояние налоговой дисциплины в отрасли и применение участниками рынка инструментов саморегулирования на основе участия в информационном обмене;
— новые правила оформления ЭТрН;
— перспективы цифровизации отрасли;
— экспедитор как профессиональный участника рынка автомобильных грузоперевозок;
— стандартизация отрасли и создание реестра перевозчиков и экспедиторов;
— возможности урегулирования разногласий через Ассоциацию добросовестных налогоплательщиков «РАДО».
В форуме примут участие: Федеральная налоговая служба, собственники и ТОП-менеджеры ведущих транспортных компаний России — «ПЭК», Delko, TRASCO, «Деловые линии», «Монополия», Global truck, ITECO, Dentro, FM Logistic, TELS CARGO, «Рустранс-Спедишн».
Место проведения: г. Казань, ул. Калинина, 3Б, отель Kazan Palace by Tasigo, зал Crystal.
Дата и время: 10 ноября с 12 до 18 часов
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