Международные Фиджитал Игры

Соревнования стартуют 24 ноября и будут включать три новые фиджитал-дисциплины: гонки (Assetto Corsa + картинг), единоборства (Mortal Kombat 11 + MMA) и хоккей (NHL 22 + хоккей 3*3).

В Казани в преддверии масштабного инновационного турнира «Игры Будущего» проходит серия международных соревнований по фиджитал-дисциплинам — Фиджитал Игры. Первые мероприятия нового формата прошли в столице Татарстана в сентябре, следующие соревнования запланированы на ноябрь и декабрь и будут включать три новые фиджитал-дисциплины: гонки, единоборства и хоккей.

24 ноября Фиджитал Игры откроют соревнования по гонкам нового формата: участникам предстоит пройти 20 кругов в заезде на картинге и 10 виртуальных кругов на базе симулятора Assetto Corsa. Результаты квалификации будут учитываться на старте заездов.

26 ноября в турнире по фиджитал-единоборствам выступят команды в весовой категории до 73 кг. Бойцы проведут одну встречу в игре Mortal Kombat 11, а затем покажут свою физическую подготовку в боях по правилам MMA.

10-11 декабря фиджитал-команды сразятся в хоккейном турнире. Сначала спортсмены сыграют в NHL 22 в режиме Threes Eliminator, а затем выйдут на лед по правилам хоккея 3*3.