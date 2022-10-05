II Международный строительный чемпионат

С 5 по 8 октября в Казани, в МВЦ «Казань Экспо» пройдет II Международный строительный чемпионат. В событии примут участие представители бизнеса, власти, строительных организаций, а также студенты из стран БРИКС, ЕАЭС, СНГ, Турции, Египта, Бангладеша, ОАЭ, Венгрии, Ирана, Сербии, Израиля, Федеративной Республики Нигерия, Лаосской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Государства Катар.

На II Международном строительном чемпионате состоятся соревнования специалистов в сфере промышленного строительства — представителей организаций, независимых участников, а также Студенческой лиги, в которой за победу будут бороться обучающиеся профильных вузов и колледжей. Для участников подготовлены 20 индивидуальных и командных номинаций, разделенные на 3 блока — промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектом строительства.



5 октября состоится торжественная церемония открытия II Международного строительного чемпионата.

В рамках деловой программы Чемпионата будут обсуждаться вопросы поиска решений стратегически важных задач по развитию промышленного строительства в России и за рубежом. Состоятся круглые столы и панельные дискуссии, планируется создание лектория для студентов.

Откроет повестку деловой программы II Международного строительного чемпионата трек Новое время и вызовы пленарной сессией «Строительная отрасль: сценарии и актуальные прогнозы будущего».

В треке Международного сотрудничества поднимут вопросы единого рынка услуг в сфере строительства на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), технические регламенты, появление Евразийской Федерации инженеров-строителей (ЕФИС) и реализации заложенных в неё идей и смыслов, роли российской промышленности в техническом регулировании в строительстве, формирования общей нормативно-технической среды для государств-участников СНГ, инвестиционно-строительного бизнеса, свободы движения строительных ресурсов и координации цифровизации строительства на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Трек Россия — ведущая строительная держава ставит вопросы выявления проблем в сфере развития производственных отраслей промышленности, связанных с введением санкций со стороны недружественных государств, определения основных направлений импортозамещения в сфере развития промышленности стройматериалов, выработки предложений по мерам государственной поддержки развития промышленности стройматериалов и снижения негативных последствий, вызванных ограничениями.

Вызовы строительной отрасли, роль государства и бизнеса в обеспечении качества подготовки молодых специалистов, актуальные механизмы взаимодействия рынка труда и образования — ключевая повестка трека Образование и кадры.

Трек Технологии отрасли направлен на обсуждение российских решений для стадий строительства и эксплуатации, среды общих данных (BIM-модель), статуса реализации программы повышения энергоэффективности, вопросов развития применения полимерных решений, снятия избыточных регуляторных ограничений и не только.

Техническое регулирование и совершенствование нормативной базы в строительстве, современные стандарты и практики для повышения безопасности и совершенствования охраны труда, а также внедрение обязательной оценки квалификации иностранной рабочей силы — тематическая повестка трека Профессиональная экспертиза.

Пленарная сессия «Строительная отрасль как драйвер развития экономики России» выступает закрывающим мероприятием деловой программы II Международного строительного чемпионата. В рамках события будут обсуждаться стратегии развития регионов, стимулы опережающего развития промышленной инфраструктуры и инициативы участников Чемпионата по поддержке и развитию отрасли в условиях санкционных ограничений.

Также в рамках деловой программы II Международного строительного чемпионата состоится выступление специальных гостей, которые поделятся с участниками события личным жизненным опытом, наблюдениями и размышлениями относительно вопросов развития промышленного строительства в Российской Федерации и преодоления преград, вызванных текущей политической ситуацией.

Церемония закрытия II Международного строительного чемпионата пройдет 8 октября. Состоится награждение победителей соревнований, будут подведены итоги и озвучены планы на будущее.

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