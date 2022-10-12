Международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022» пройдёт в Казани с 12 по 14 октября
Масштабное мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.
Выставка-форум «Дорога» — это крупнейшая в нашей стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России из Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ. Также гостями мероприятия станут производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.
В этом году выставка-форум пройдёт в Республике Татарстан в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Участников ждут пленарные заседания, тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. Кроме того, в павильонах масштабной экспозиции будут представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.
Ключевые темы выставки-форума «Дорога 2022»:
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