Специально для руководителей и владельцев бизнеса
25 марта 2015 в Казани журнал «Генеральный Директор» проводит "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу в 2015 году".
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы современной экономики малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие, это возможность получить новые знания и советы от авторитетных спикеров, а так же возможность пообщаться в кругу профессионалов и найти новых партнеров. Форум соберет более 300 руководителей и владельцев компаний из самых разных отраслей.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь
Программа
09:00 - 10:00 - Регистрация, приветственный кофе-брейк
Секция 1
10:00 – 11:30 - «Драйв инструменты руководителя в профессиональных бизнес-переговорах.»
Спикер: Юрий Смирнов, генеральный директор ООО «Менеджмент».
11:30 - 13:00 - «Технология завоевания клиентской лояльности»
Спикер: Эдуард Колотухин - Генеральный директор Группы Компаний Стайер
13:00 - 13:40 - кофе-брейк
Секция 2
13:40 – 15:10 - «Бизнес-коммуникация face to face» - Деловые знакомства.
Форма знакомства и общения участников. Посетитель форума проводит 50-60 экспресс-переговоров в формате «лицом к лицу» с участниками мероприятия, на каждый из которых отводится 3 минуты времени, заводит новые бизнес-контакты с управленцами города. По завершению блока экспресс-переговоров участник сможет пообщаться с наиболее подходящими для его бизнеса предпринимателями в неформальной обстановке. Как итог, посетитель получает новых клиентов, партнеров, а также находит единомышленников.
15:10 - 15:20 - перерыв
Секция 3
15:20 – 17:20 - «Революционная система вознаграждения сотрудников»
Спикер: Константин Харский - Генеральный директор «Ценностное управление»
Место проведения: г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1а, 2 этаж, гостиничный комплекс «Ривьера», зал Адмиральский
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