Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу

Специально для руководителей и владельцев бизнеса 25 марта 2015 в Казани журнал «Генеральный Директор» проводит "Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу в 2015 году".



В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы современной экономики малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие, это возможность получить новые знания и советы от авторитетных спикеров, а так же возможность пообщаться в кругу профессионалов и найти новых партнеров. Форум соберет более 300 руководителей и владельцев компаний из самых разных отраслей.



Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь

Программа

09:00 - 10:00 - Регистрация, приветственный кофе-брейк

Секция 1

10:00 – 11:30 - «Драйв инструменты руководителя в профессиональных бизнес-переговорах.»

Спикер: Юрий Смирнов, генеральный директор ООО «Менеджмент».

Особенности сценарных коммуникаций в условиях кризисных рисков.

Почему уровень переговорщика виден уже во время малого разговора?

Как свои позиции можно усилить в рамках Small Talk?

Гарвардский стиль ведения переговоров.

Почему на его "языке" разговаривает весь мир - и Восток, и Запад?А на каком мы, на жестком?

Жесткие переговоры как атавизм 90-х?

Гарвард или СПИН - вопрос для гурманов переговорных технологий. Почему эффективность бизнес коммуникаций увеличивается на 10-30% у тех,кто в этом вопросе разобрался?

Практика. Какие техники коммуникаций с драйвом возьмет с собой даже самый опытный бизнес-переговорщик?



11:30 - 13:00 - «Технология завоевания клиентской лояльности»

Спикер: Эдуард Колотухин - Генеральный директор Группы Компаний Стайер

Как систематизировать свои точки контакта с Клиентами;

Как оценивать эффективность своих фишек и целенаправленно изменять их.

Вы получите инструмент по проектированию впечатления от своих точек контакта.

Вы получите инструмент, который позволит вам оценить лояльность ваших Клиентов.

Вы научитесь связывать рентабельность вашего бизнеса с производительностью персонала и лояльностью Клиентов.

13:00 - 13:40 - кофе-брейк

Секция 2

13:40 – 15:10 - «Бизнес-коммуникация face to face» - Деловые знакомства.

Форма знакомства и общения участников. Посетитель форума проводит 50-60 экспресс-переговоров в формате «лицом к лицу» с участниками мероприятия, на каждый из которых отводится 3 минуты времени, заводит новые бизнес-контакты с управленцами города. По завершению блока экспресс-переговоров участник сможет пообщаться с наиболее подходящими для его бизнеса предпринимателями в неформальной обстановке. Как итог, посетитель получает новых клиентов, партнеров, а также находит единомышленников.

15:10 - 15:20 - перерыв

Секция 3

15:20 – 17:20 - «Революционная система вознаграждения сотрудников»

Спикер: Константин Харский - Генеральный директор «Ценностное управление»