VOLGA FASHION MARKET

Первое модное событие этой осени VOLGA FASHION MARKET пройдет 10 и 11 сентября в Выставочном комплексе «Ak bars Retro cars» (Оренбургский тракт, 5/4)

Новый Volga Fashion Market посвящен объединению и поддержке, той общности, что возникает между людьми. Основа концепции маркета — максимум визуальной эстетики и пользы для посетителей.

Volga Fashion Market — это дизайнерская одежда татарстанских и российских брендов. Специальная подборка к грядущему прохладному сезону.

Это аксессуары, ювелирные изделия, натуральная косметика, керамика, предметы интерьера и декора, товары для детей, кулинарные изыски из экологически чистых фермерских продуктов — все для счастливой и красивой жизни. Мы предоставляем участникам маркета специальные условия для того, чтобы они сохраняли лояльные цены, доступные для каждого посетителя.

Насыщенная программа превращает маркет в полноценный городской фестиваль.

Посетителей ждут:

— разнообразный фудкорт с новинками специально для маркета — сытные и оригинальные блюда от лучших казанский заведений, а также пп меню, блюда для веганов и детское меню;

— музыка от диджеев для создания особенной атмосферы;

— лекции на актуальные темы от лидеров мнений Казани — от продвижения на ютуб до заботы о здоровье онлайн;

— практические мастер-классы — сделайте на маркете и заберите с собой — оригинальные украшения, картины кофе и куклы в этническом стиле;

— практики на открытом воздухе — йога и медитации, джем сейшн на хангах;

— детская зона с мастер-классами на русском и английском, чтение сказок и танцевальный флешмоб;

— зона видеоигр;

— бьюти-зона — 5 визажистов в течение 2-х дней будут делать легкий мейк-ап всем желающим;

— зеленая зона — своп домашних растений;

— благотворительная зона — сбор кормов для животных, одежды для благотворительного фонда.

— объединяющая лаунж зона, где каждый может отдохнуть и сделать стильные фото для соцсетей.

Все активности бесплатны для посетителей маркета!

Розыгрыш ценных призов для покупателей маркета.

Приходите всей семьей — и оставайтесь на весь день!