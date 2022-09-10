Первое модное событие этой осени VOLGA FASHION MARKET пройдет 10 и 11 сентября в Выставочном комплексе «Ak bars Retro cars» (Оренбургский тракт, 5/4)
Новый Volga Fashion Market посвящен объединению и поддержке, той общности, что возникает между людьми. Основа концепции маркета — максимум визуальной эстетики и пользы для посетителей.
Volga Fashion Market — это дизайнерская одежда татарстанских и российских брендов. Специальная подборка к грядущему прохладному сезону.
Это аксессуары, ювелирные изделия, натуральная косметика, керамика, предметы интерьера и декора, товары для детей, кулинарные изыски из экологически чистых фермерских продуктов — все для счастливой и красивой жизни. Мы предоставляем участникам маркета специальные условия для того, чтобы они сохраняли лояльные цены, доступные для каждого посетителя.
Насыщенная программа превращает маркет в полноценный городской фестиваль.
Посетителей ждут:
— разнообразный фудкорт с новинками специально для маркета — сытные и оригинальные блюда от лучших казанский заведений, а также пп меню, блюда для веганов и детское меню;
— музыка от диджеев для создания особенной атмосферы;
— лекции на актуальные темы от лидеров мнений Казани — от продвижения на ютуб до заботы о здоровье онлайн;
— практические мастер-классы — сделайте на маркете и заберите с собой — оригинальные украшения, картины кофе и куклы в этническом стиле;
— практики на открытом воздухе — йога и медитации, джем сейшн на хангах;
— детская зона с мастер-классами на русском и английском, чтение сказок и танцевальный флешмоб;
— зона видеоигр;
— бьюти-зона — 5 визажистов в течение 2-х дней будут делать легкий мейк-ап всем желающим;
— зеленая зона — своп домашних растений;
— благотворительная зона — сбор кормов для животных, одежды для благотворительного фонда.
— объединяющая лаунж зона, где каждый может отдохнуть и сделать стильные фото для соцсетей.
Все активности бесплатны для посетителей маркета!
Розыгрыш ценных призов для покупателей маркета.
Приходите всей семьей — и оставайтесь на весь день!
Время работы: 12.00-21.00
Входной билет: 100 рублей
Детям до 7 лет вход свободный
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