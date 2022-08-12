Прямой эфир «Реального времени» 12 августа — с 14.00 мск
Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсудим дорожников, парализовавших трафик в Казани, подведем итоги ягодного сезона, книжный клуб — что почитать на уикенде
14.00 — Рамиль Хайруллин, региональный представитель ФАР в Татарстане
Тема: Почему дорожники парализовали трафик в Казани?
15.00 — Ильдар Ситдиков, владелец бренда «Ягодная долина»
Тема: Подведем итоги ягодного сезона
16.00 — Катя Петрова, книжный клуб Макулатура
Тема: Что почитать на уикенде?
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