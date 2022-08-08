08 авг 2022

День офтальмологии, мусорные страсти, качество абитуриентов и выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие»

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Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсудим день офтальмологии, мусорные страсти, качество абитуриентов и выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие»


Наши гости:

14.00 — Антон Демидов, врач-офтальмолог, главный врач клиники КОРД
Тема: Отчего мы слепнем в 21 веке?

15.00 — Светлана Ярлыченко, генеральный директор ООО «Гринта»
Тема: Мусорные тарифы

16.15 — Эльвира Фомина, руководитель образовательного кластера ОЭЗ Алабуга
Тема: Портрет абитуриентов 2022 года

17.00 — Елена Колчина, куратор выставки и заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского Этнографического Музея (Санкт-Петербург)

Тема: Включение из Нацмузея
выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие»

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