Сегодня в прямом эфире «Реального времени» обсудим день офтальмологии, мусорные страсти, качество абитуриентов и выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие»
Наши гости:
14.00 — Антон Демидов, врач-офтальмолог, главный врач клиники КОРД
Тема: Отчего мы слепнем в 21 веке?
15.00 — Светлана Ярлыченко, генеральный директор ООО «Гринта»
Тема: Мусорные тарифы
16.15 — Эльвира Фомина, руководитель образовательного кластера ОЭЗ Алабуга
Тема: Портрет абитуриентов 2022 года
17.00 — Елена Колчина, куратор выставки и заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского Этнографического Музея (Санкт-Петербург)
Тема: Включение из Нацмузея
выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие»
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