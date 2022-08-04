Прямой эфир «Реального времени»

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Прямой эфир «Реального времени» 4 августа — с 14.00 мск

Сегодня в прямом эфире «Реального времени» поговорим о том, что такое Доступный офисный фонд и как заработать на коммерческой недвижимости, как и для кого существуют театральные журналы в 21 веке, о росте цен и усложнении логистики средиземноморских деликатесов.

14.00 — Вячеслав Пимурзин, управляющий партнер «Доступного офисного фонда»

Тема: Доступный фонд и как заработать на коммерческой недвижимости

15.00 — Надежда Кокарева, главный редактор журнала «Театр+»

Тема: Как и для кого существуют театральные журналы в 21 веке

16.00 — Артур Омаров, основатель бренда Siberian Luxury Bar (SLB)

Тема: О росте цен и усложнении логистики средиземноморских деликатесов