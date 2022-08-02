02 авг 2022

Бизнес на мясе цесарки, уход косметических гигантов, воскрешение рынка жилья и татарская мода.

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Дневной эфир «Реального времени» на 2 августа

Бизнес на мясе цесарки, уход косметических гигантов, воскрешение рынка жилья и татарская мода.

14.00 — Татьяна Кирова, руководитель фермы «Светлое озеро»

15.00 — Анастасия Брусницина, владелица студии красоты «Конечно Можно!»

16.00 — Галлямов Марат, директор АН «Этажи»

17.00 — Юлиана Благовская, генеральный продюсер «Volga Fashion Market»

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