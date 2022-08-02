Дневной эфир «Реального времени» на 2 августа
Бизнес на мясе цесарки, уход косметических гигантов, воскрешение рынка жилья и татарская мода.
14.00 — Татьяна Кирова, руководитель фермы «Светлое озеро»
15.00 — Анастасия Брусницина, владелица студии красоты «Конечно Можно!»
16.00 — Галлямов Марат, директор АН «Этажи»
17.00 — Юлиана Благовская, генеральный продюсер «Volga Fashion Market»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.