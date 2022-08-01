Дневной эфир «Реального времени» 1 августа
Казань на тысячерублевой купюре, бизнес в 17 лет и как построить дом в 2022 году?
14.00 — Альберт Бикбов, экономист, блогер
14.30 — Дневные новости
15.00 — Искандер Юсупов, заместитель гендиректора компании «Унистрой»
15.30 — Дневные новости
16.00 — Вадим Герман, дизайнер одежды и основатель бренда «2young4U»
16.30 — Вечерние новости
17.00 — Нияз Гараев, основатель ScoutHouse
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.