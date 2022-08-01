01 авг 2022

Казань на тысячерублевой купюре, бизнес в 17 лет и как построить дом в 2022 году?

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Дневной эфир «Реального времени» 1 августа

Казань на тысячерублевой купюре, бизнес в 17 лет и как построить дом в 2022 году?

14.00 — Альберт Бикбов, экономист, блогер

14.30 — Дневные новости

15.00 — Искандер Юсупов, заместитель гендиректора компании «Унистрой»

15.30 — Дневные новости

16.00 — Вадим Герман, дизайнер одежды и основатель бренда «2young4U»

16.30 — Вечерние новости

17.00 — Нияз Гараев, основатель ScoutHouse

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