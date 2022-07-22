Дневной эфир «Реального времени»

Ольга Глухова, генеральный директор рекламного агентства «Виват»
Денис Капустин, призер Олимпиады 2000, экс-главный тренер сборной Татарстана по легкой атлетике
Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX (проектирование, производству и монтажу резервуаров для воды)
Тимур Кайданный, руководитель комитета по инновациям ICL Services
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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