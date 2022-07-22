22 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

Смотреть видеозапись

Ольга Глухова, генеральный директор рекламного агентства «Виват»

Денис Капустин, призер Олимпиады 2000, экс-главный тренер сборной Татарстана по легкой атлетике

Фиргат Зиганшин, генеральный директор компании FLAMAX (проектирование, производству и монтажу резервуаров для воды)

Тимур Кайданный, руководитель комитета по инновациям ICL Services

Календарь

Все мероприятия