21 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

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Дневной эфир «Реального времени» с 14:00 21 июля

Альберт Садыков, председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан, Вице-президент по ПФО Всероссийской федерации парусного спорта

Елена Стрюкова, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов России в Республике Татарстан

Елена Тихонова, руководитель, соавтор и совладелец образовательного проекта «Детский город „КидСпейс“»

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