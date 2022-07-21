Дневной эфир «Реального времени» с 14:00 21 июля
Альберт Садыков, председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан, Вице-президент по ПФО Всероссийской федерации парусного спорта
Елена Стрюкова, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов России в Республике Татарстан
Елена Тихонова, руководитель, соавтор и совладелец образовательного проекта «Детский город „КидСпейс“»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.