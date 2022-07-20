20 июл 2022

Дневной эфир «Реального времени»

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Илья Школьников, основатель первого кондуктивного детского сада «Все сам» в Казани

Мария Яшенкова, основатель и генеральный директор компании Bright Consulting

Евгений Егоров, ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group IB, резидент ОЭЗ «Иннополис».

Вадим Ложкин, директор филиала «Открытие Брокер» в Казани

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