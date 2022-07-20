Дневной эфир «Реального времени»

Илья Школьников, основатель первого кондуктивного детского сада «Все сам» в Казани
Мария Яшенкова, основатель и генеральный директор компании Bright Consulting
Евгений Егоров, ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group IB, резидент ОЭЗ «Иннополис».
Вадим Ложкин, директор филиала «Открытие Брокер» в Казани
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.