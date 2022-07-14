Дневной прямой эфир «Реального времени» 14 июля:
14:00 Дневные новости с Анастасией Дуксеевой
14:30 Эдуард Хайруллин, хранитель Дома Ушковой
15:00 Анастасия Гиззатова, директор агентства недвижимости «Счастливый дом»
Тема: Почему не дешевеет жилье?
15:30 Ирина Плотникова, «Реальное время»
16:00 Ирина Волынец, детский омбудсмен Республики Татарстан
Тема: Законодательство о многодетных семьях
16:30 Алина Мингалиева, «II Вице-миссис Татарстан — 2022»
Тема: Женщина и ее роли
17:00 Вечерние новости с Анастасией Дуксеевой
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.