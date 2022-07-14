14 июл 2022

Дневной прямой эфир «Реального времени»

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Дневной прямой эфир «Реального времени» 14 июля:

14:00 Дневные новости с Анастасией Дуксеевой

14:30 Эдуард Хайруллин, хранитель Дома Ушковой

15:00 Анастасия Гиззатова, директор агентства недвижимости «Счастливый дом»

Тема: Почему не дешевеет жилье?

15:30 Ирина Плотникова, «Реальное время»

16:00 Ирина Волынец, детский омбудсмен Республики Татарстан

Тема: Законодательство о многодетных семьях

16:30 Алина Мингалиева, «II Вице-миссис Татарстан — 2022»

Тема: Женщина и ее роли

17:00 Вечерние новости с Анастасией Дуксеевой

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