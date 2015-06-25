25 июня 2015

Мастер-класс «Интернет-маркетинг: вас больше не обманут»

Мастер-класс «Интернет-маркетинг: вас больше не обманут»

Журнал FirstKey Казань приглашает руководителей предприятий и организаций, а также ответственных работников в сфере маркетинга на мастер-класс Андрея Гаврикова.

«Интернет-маркетинг: вас больше не обманут»

На мастер-классе вы получите:

  • Алгоритм, по которому выстраивать электронный маркетинг в компании и по разработке стратегии;
  • Инструменты по исследованию потребностей своих клиентов и алгоритмы сегментации целевой аудитории;
  • Инструменты и алгоритмы по анализу конкурентов;
  • Алгоритм разработки эффективного сайта;
  • Инструменты и алгоритм настройки веб-аналитики и CRM в компании;
  • Понимание какие есть инструменты привлечения клиентов через интернет.

Рассмотрите, как правильно:

  • Ставить цели перед интернет-маркетингом компании;
  • Доносить до своей целевой аудитории в интернете и как узнать что ей нужно;
  • Анализировать конкурентов;
  • Разрабатывать стратегию интернет-маркетинга и применять инстурменты в каждом отдельном случае;
  • Разработать эффективный сайт;
  • Измерять эффективность электронного маркетинга компании;
  • Применять инструменты привлечения - seo, smm, контент-маркетинг, медийная реклама, мобильный маркетинг.

Семинар пройдет 25 июня 2015 года, Казань, Korston Club Hotel (ул.Ершова, 1А)

Участие в мастер-классе платное, регистрация обязательна.

Заявку просим направить по адресу info@academyfk.ru.

Форма заявки

Контакты

Телефон для консультации: (843)267-22-29, 8(960)051-42-51

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