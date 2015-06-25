Мастер-класс «Интернет-маркетинг: вас больше не обманут»

Журнал FirstKey Казань приглашает руководителей предприятий и организаций, а также ответственных работников в сфере маркетинга на мастер-класс Андрея Гаврикова.
«Интернет-маркетинг: вас больше не обманут»
На мастер-классе вы получите:
Рассмотрите, как правильно:
Семинар пройдет 25 июня 2015 года, Казань, Korston Club Hotel (ул.Ершова, 1А)
Участие в мастер-классе платное, регистрация обязательна.
Заявку просим направить по адресу info@academyfk.ru.
Телефон для консультации: (843)267-22-29, 8(960)051-42-51
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