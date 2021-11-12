Республиканский форум «Акыл фабрикасы»

С 12 по 14 ноября 2021 года образовательная платформа «Ачык университет» («Открытый университет») организует Республиканский форум «Акыл фабрикасы».

Трехдневная программа охватывает четыре направления: IT, Образование, Маркетинг и продвижение этнокультурных проектов, Культура & Урбанистика. Все три дня слушателей ждут лекции от экспертов, авторские мастер-классы, дискуссии, а также воркшопы и разборы кейсов.

Цикл лекций откроется 12 ноября в Национальной библиотеке РТ (ул. Пушкина, 86), а завершится 14 ноября в центре современной культуры «Смена» (ул. Шахиди, 7).

Программа первого дня (12 ноября 2021, Национальная библиотека РТ):

IT. В течение цикла лекций эксперты расскажут, как устроена татарская силиконовая долина, о кейсе запуска татарского языка на платформе СберКласс.

Про реализацию мечты о татарском искусственном интеллекте расскажут Джавдет Сулейманов и Ринат Гильмуллин из Института прикладной семиотики АН РТ.

Координатор «Ачык Университет» Райнур Хасанов представит гайд по татарским IT-проектам.

В обсуждении о положении татарского языка и культуры в интернете примут участие автор международного радио URBANTATAR Ильхам Шарипов, директор Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин, аспирант университета Иннополис Альбина Хусаинова; проректор по развитию и цифровой трансформации КАИ Айрат Хасьянов, руководитель проектов и продуктов цифровизации в Центре цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов, руководитель Фонда региональных инновационных проектов АИРР Динар Насыров.

На встречу также приглашен Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

Программа второго дня (13 ноября 2021, Национальная библиотека РТ):

«МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ» — цикл, в котором участникам расскажут, как работать с социальными сетями, с двуязычной аудиторией, разберут маркетинговые стратегии действующих проектов. В рамках цикла участники примут участие в дискуссии о продвижении татарских проектов вместе со спикерами: с основательницей SMM-агентства Fragency Региной Фасхеевой, с PR-менеджером фестиваля TATCULTFEST Айгуль Давлетшиной, главным редактором проекта «Кайтам» Альбиной Закируллиной, автором проекта SkyTat Риммой Гумировой, администратором творческого объединения «Әлиф» Аленой Батуллиной, заместителем директора Камаловского театра по PR Ильшатом Латыповым, журналистом «Ялкын» Гузель Закировой, блогером Лейлой Лерон, заместителем директора Национальной библиотеки РТ Табрисом Яруллиным и PR-менеджером Национальной библиотеки Динарой Зиннатовой.

«ОБРАЗОВАНИЕ» — специальный цикл дискуссий и мастер-классов, посвященных подготовке к ЕГЭ, занятию наукой в школе и вузе, поступлению в зарубежные вузы, поиску работы и составлению резюме. Для участников будет организована ярмарка вакансий от HR-специалистов различных компаний.

К участию в дискуссии «Нужно ли высшее образование в XXI веке?» приглашены Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, исполнительный директор Университета Талантов Айдар Акмалов, эксперт аналитического отдела Управления Образования Казани и автор проекта «Җанлы китап» Алия Салихзянова, куратор проекта «Ачык Университет» Зухра Вильданова, депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор образовательной организации «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Программа третьего дня (14 ноября 2021, «Смена»):

«КУЛЬТУРА & УРБАНИСТИКА». В завершающий день лекториев для участников форума будет организована экскурсия в Плетени и Ново-Татарскую слободу. На воркшопе по современному переосмыслению идентичности в городском пространстве будут приведены примеры в презентациях проектов и организована работа в командах по темам: музей, ресторан, экскурсии и мероприятия. Здесь же состоится презентация модели казанской идентичности, музея чак-чака и татарской слободы Екатеринбурга.

Мероприятия пройдут на двух языках. По завершению образовательного форума посетители курсов получат сертификаты «Ачык университет».

Как принять участие?

Участие в лекториях бесплатное — по предварительной регистрации на Республиканский образовательный форум «Акыл фабрикасы». Также будет организована прямая трансляция форума.

Образовательное мероприятие организуется и проводится Всемирным форумом татарской молодежи при поддержке Министерства молодежи РТ.

Подробности и ссылки на формы для предварительной регистрации здесь.