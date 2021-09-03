Фестиваль «Живая история- Шэжэрэ бэйрэме»

3 сентября 2021г. мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шэхэр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история- Шэжэрэ бэйрэме».

Шэжэрэ (родословная) -– это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он — продолжение рода.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода — это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.

Основной задачей Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности. Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.

Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани с 16:00 до 20:00 часов.

Программа Фестиваля « Живая история- Шэжэрэ бэйрэме»: