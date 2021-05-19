19 май 2021

Public-talk с главным редактором интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым

Public-talk с главным редактором интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым

19 мая 2021 года состоится Public-talk с участием главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым и экспертов PR-сферы Татарстана.

Тема Public-talk: ПИАРЩИКИ И ЖУРНАЛИСТЫ: КАК УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА.

Основные тезисы к обсуждению:

  1. Какой релиз точно опубликуют в СМИ (темы, форма подачи, визуал);
  2. Дела плохи: готовы ли пиарщики писать о негативе в компании?
  3. Интересно, но только за деньги. Где граница редакционных и коммерческих форматов;
  4. Работа на эксклюзиве: журналисты хотят знать больше и раньше остальных;
  5. Пресс-релиз уже не работает: как доносить информацию, чтобы она попала в СМИ.

В ходе полуторачасовой дискуссии планируется обсудить, что мешает журналистам и PR-службам в работе друг с другом, и понять, какие форматы взаимодействия устроят обе стороны.

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