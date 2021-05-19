Public-talk с главным редактором интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым

19 мая 2021 года состоится Public-talk с участием главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым и экспертов PR-сферы Татарстана.
Тема Public-talk: ПИАРЩИКИ И ЖУРНАЛИСТЫ: КАК УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА.
Основные тезисы к обсуждению:
В ходе полуторачасовой дискуссии планируется обсудить, что мешает журналистам и PR-службам в работе друг с другом, и понять, какие форматы взаимодействия устроят обе стороны.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.