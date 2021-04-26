НЕФТЕГАЗ - 2021. 20-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»

20-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» проводится с 26 по 29 апреля 2021 г. в Москве. Она предоставляет уникальную возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать специалистам свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. С 2016 года выставка проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Выставка и форум — это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

В организации и работе выставки и Национального нефтегазового форума принимают участие представители министерств, ТПП РФ и союзов предпринимателей.

Программа выставки и форума формируется при участии Минэнерго России.

Выставку «Нефтегаз» посещают 7 100 руководителей и топ-менеджеров нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, поставщиков нефтепродуктов, нефтехимических предприятий, организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях.



Место проведения — МВЦ «Экспоцентр», Москва