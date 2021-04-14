26-я международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

Одна из самых крупных выставок строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования в Поволжском регионе проводится в Казани с 14 по 16 апреля 2021 года.



ВОЛГАСТРОЙЭКСПО — это:

Максимум продуктивных деловых контактов специалистов строительного комплекса на одной площадке за короткое время;

Более 5000 посетителей, среди которых более 60% — специалисты и руководители предприятий строительной отрасли (проектировщики, архитекторы, застройщики, главные инженеры, прорабы), специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса, владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке.

Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда.

С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

Тематика выставки:

Технологии строительства, реконструкции;

Кровля и фасады;

Строительная техника, оборудование, механизмы;

Инструмент;

Отделочные, облицовочные материалы;

Инженерные сети;

Окна и двери;

Сантехника;

Электротехника;

Ландшафтная архитектура;

Малоэтажное строительство;

Дизайн.

В рамках ВОЛГАСТРОЙЭКСПО пройдет Форум дизайна и архитектуры.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.