14 апр 2021

26-я международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

26-я международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

Одна из самых крупных выставок строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования в Поволжском регионе проводится в Казани с 14 по 16 апреля 2021 года.

ВОЛГАСТРОЙЭКСПО — это:

  • Максимум продуктивных деловых контактов специалистов строительного комплекса на одной площадке за короткое время;
  • Более 5000 посетителей, среди которых более 60% — специалисты и руководители предприятий строительной отрасли (проектировщики, архитекторы, застройщики, главные инженеры, прорабы), специалисты сферы ЖКХ, руководители крупных промышленных компаний и представители малого и среднего бизнеса, владельцы компаний и менеджеры высшего звена, которые принимают решение или влияют на принятие решения в компании о покупке.
  • Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда.

С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

Тематика выставки:

  • Технологии строительства, реконструкции;
  • Кровля и фасады;
  • Строительная техника, оборудование, механизмы;
  • Инструмент;
  • Отделочные, облицовочные материалы;
  • Инженерные сети;
  • Окна и двери;
  • Сантехника;
  • Электротехника;
  • Ландшафтная архитектура;
  • Малоэтажное строительство;
  • Дизайн.

В рамках ВОЛГАСТРОЙЭКСПО пройдет Форум дизайна и архитектуры.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.

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