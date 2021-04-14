26-я международная специализированная выставка ВОЛГАСТРОЙЭКСПО

Одна из самых крупных выставок строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования в Поволжском регионе проводится в Казани с 14 по 16 апреля 2021 года.
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО — это:
С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.
Тематика выставки:
В рамках ВОЛГАСТРОЙЭКСПО пройдет Форум дизайна и архитектуры.
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.
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