14 апр 2021

VI Форум дизайнеров и архитекторов

VI Форум дизайнеров и архитекторов

Специализированный форум и концептуальная выставка новинок и трендов в дизайне и архитектуре пройдет в Казани с 14 по 16 апреля 2021г.

Мероприятие состоится в рамках 26-ой ежегодной отраслевой выставки «ВолгаСтройЭкспо».

Среди спикеров признанные эксперты в области дизайна и архитектуры:

  • Михаил Жилин (Санкт-Петербург). Тема: Делегирование в сфере дизайна и архитектуры
  • Кирилл Кухарчук (Минск, республика Беларусь). Тема: Битва за творчество. Новая реальность для дизайнеров, архитекторов и декораторов.
  • Виктор Дембовский (Москва). Тема: Практическая работа в современных стилях. Элементы классического декора в контексте современного дизайна.
  • Екатерина Куссмауль (Ростов на Дону). Тема: Постпроектные услуги дизайнера: авторский надзор и комплектация. Опыт дизайнеров России и мира, риски и подушки безопасности.
  • Евгений Тюрин (Москва). Тема: «Сарафаное радио. Uprdade 2021. Быстрый запуск».
  • Диана Файзрахманова (Казань), Илья Гульянц (Москва), Табрис Яруллин (Казань) и другие.

Вход бесплатный по обязательной регистрации через timepad.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», Оренбургский тракт, д. 8, Павильон 2

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