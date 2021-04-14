VI Форум дизайнеров и архитекторов

Специализированный форум и концептуальная выставка новинок и трендов в дизайне и архитектуре пройдет в Казани с 14 по 16 апреля 2021г.
Мероприятие состоится в рамках 26-ой ежегодной отраслевой выставки «ВолгаСтройЭкспо».
Среди спикеров признанные эксперты в области дизайна и архитектуры:
Вход бесплатный по обязательной регистрации через timepad.
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», Оренбургский тракт, д. 8, Павильон 2
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