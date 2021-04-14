14 апр 2021

Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

Главное событие для специалистов дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Татарстана запланировано на 14-16 апреля 2021 года.

18-я специализированная выставка дорожно-строительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств дает возможность:

  • продемонстрировать в действии оборудование и технику потенциальным клиентам, заинтересованным в приобретении продукции;
  • найти новых клиентов, которые заинтересованы в приобретении дорожно- строительного оборудования и материалов;
  • увеличить продажи и расширить географию сбыта;
  • провести большое количество прямых переговоров и заключить контракты о поставках вашей продукции с потенциальными заказчиками Республики Татарстан: ОАО «Татавтодор», ОАО «Автострада», ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Каздорстрой», ООО «Татнефтедор» и многими другими.

Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО» способствует продвижению и демонстрации передового опыта, последних достижений науки и техники в области дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. На выставочной площадке проходят переговоры и подписываются выгодные контракты. Ежегодно выставку посещают специалисты дорожного-транспортного хозяйства со всего Татарстана. В 2017м году количество уникальных посетителей составило 2 865 человек.

Тематика выставки:

  • Дорожно-строительная техника,
  • средства механизации погрузочно-разгрузочных работ,
  • автокомпоненты, парковка,
  • гаражное сервисное оборудование,
  • средства связи и навигации,
  • обеспечение безопасности дорожного движения,
  • лизинговые компании, коммерческий автотранспорт,
  • проектные организации,
  • материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог,
  • складской комплекс,
  • логистика,
  • грузовые и пассажирские перевозки.

    Ежегодно в работе выставки принимают участие более 50 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.

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