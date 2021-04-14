Главное событие для специалистов дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Татарстана запланировано на 14-16 апреля 2021 года.
18-я специализированная выставка дорожно-строительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств дает возможность:
Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО» способствует продвижению и демонстрации передового опыта, последних достижений науки и техники в области дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. На выставочной площадке проходят переговоры и подписываются выгодные контракты. Ежегодно выставку посещают специалисты дорожного-транспортного хозяйства со всего Татарстана. В 2017м году количество уникальных посетителей составило 2 865 человек.
Тематика выставки:
Ежегодно в работе выставки принимают участие более 50 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.
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