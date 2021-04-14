Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО»

Главное событие для специалистов дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Татарстана запланировано на 14-16 апреля 2021 года.

18-я специализированная выставка дорожно-строительной техники, технологий, оборудования и транспортных средств дает возможность:

продемонстрировать в действии оборудование и технику потенциальным клиентам, заинтересованным в приобретении продукции;

найти новых клиентов, которые заинтересованы в приобретении дорожно- строительного оборудования и материалов;

увеличить продажи и расширить географию сбыта;

провести большое количество прямых переговоров и заключить контракты о поставках вашей продукции с потенциальными заказчиками Республики Татарстан: ОАО «Татавтодор», ОАО «Автострада», ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Каздорстрой», ООО «Татнефтедор» и многими другими.

Выставка «ДОРТРАНСЭКСПО» способствует продвижению и демонстрации передового опыта, последних достижений науки и техники в области дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры. На выставочной площадке проходят переговоры и подписываются выгодные контракты. Ежегодно выставку посещают специалисты дорожного-транспортного хозяйства со всего Татарстана. В 2017м году количество уникальных посетителей составило 2 865 человек.

Тематика выставки:

Дорожно-строительная техника,

средства механизации погрузочно-разгрузочных работ,

автокомпоненты, парковка,

гаражное сервисное оборудование,

средства связи и навигации,

обеспечение безопасности дорожного движения,

лизинговые компании, коммерческий автотранспорт,

проектные организации,

материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог,

складской комплекс,

логистика,

грузовые и пассажирские перевозки.

Ежегодно в работе выставки принимают участие более 50 компаний из Казани, Республики Татарстан, городов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.