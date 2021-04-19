Russian PR Week

С 19 по 21 апреля пройдет всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2021 на базе КФУ.

Уже в седьмой раз спикеры общероссийского масштаба соберутся в Казани, чтобы поделиться профессиональным опытом. Директор по бренд-коммуникациям интерьерного направления компании Mercury Ксения Понька расскажет, как продвигать бренд в luxury сегменте, Виталий Денисов из Imagine group поделится тонкостями событийного маркетинга в пандемию, соосновательницы Doing Great Agency Татьяна Пантелеева и Екатерина Штарева поделятся опытом организации концертов и менеджмента артистов (АИГЕЛ, Jlo, Аквариум), художник и маркетолог Александр Тито расскажет о генерации идей и креативном маркетинге. Также знаниями поделятся: Денис Лапшинов, сооснователь креативного агентства SLAVA, Елизавета Салаева, PR-директор Кан Авто, founder&CEO Be Bright Online Татьяна Яковлева и другие специалисты.

В рамках форума по традиции пройдет олимпиада, где студенты смогут проверить свои силы в области рекламы и PR. Интеллектуальной разминкой для участников мероприятия станет викторина Requizit. Кроме того, специально для иногородних гостей нашего трехдневного интенсива будет организована экскурсия по Казани. А в честь открытия в первый день интерактива состоится тематическая вечеринка #напиаримся, которая станет отличной площадкой для нетворкинга и отдыха после плодотворной работы.

Russian PR Week проводится с 2012 года кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии ВШЖиМК КФУ совместно со студенческой организацией ИСФНиМК КФУ «COM²unity» (бывш. РАССО)

Галина Викторовна Морозова, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ: «Образовательный форум Russian PR Week — это масштабное мероприятие для наших студентов, которое на одной «площадке» собирает молодых специалистов, преподавателей и профессионалов. Оно призвано разнообразить учебный процесс, разбавив теорию актуальными кейсами».

Russian PR Week проводится с 2012 года кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии ВШЖиМК КФУ совместно со студенческой организацией ИСФНиМК КФУ «COM²unity» (бывш. РАССО). Форум ежегодно собирает более 600 участников из разных городов России. По традиции площадкой для проведения станет актовый зал Института экономики, управления и финансов КФУ, по адресу: ул. Бутлерова, 4.