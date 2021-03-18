С 18 по 30 марта, Академия «Движение жизни» организует конференцию для детей и их родителей, на котором выступают двадцать спикеров, и примут участие пятнадцать тысяч участников. Задача мероприятия и выступающих: показать, как вырастить ребенка, который хочет и умеет учиться сам.
Конференция дает ответы на вопросы родителей: как научить ребенка учиться, чтобы он понимал, зачем ему учиться, понимал свое призвание и предназначение, и дает конкретные инструменты, чтобы дать ребенку возможность стать успешным и думающим активным человеком.
«Современных детей трудно мотивировать на хорошую учебу. Для них школа — это скучно. Куда интереснее сидеть в гаджетах и смотреть популярных блогеров. В итоге дети делают уроки спустя рукава, учатся врать и скрывать оценки, родителям приходится все время контролировать и ругаться, дети окончательно теряют желание развиваться и узнавать что-то новое», — озвучила Елена Счастливая, организатор конференции «Образование Нового Времени 2.0» и основатель Академии «Движение Жизни». — «Учителя и родители, из-за сложившейся ситуации в стране и в мире, были не готовы к переходу на дистанционное образование. Мы же на практике доказали, что полугодовую школьную программу можно эффективно усвоить за полтора месяца и с удовольствием!».
Спикеры Конференции — настоящие звезды образования. Среди них:
Также стоит отметить, что в прошлом году организаторы конференции провели подобное мероприятие, на котором выступило девятнадцать спикеров и приняло участие более четырех тысяч человек.
Ссылка на конференцию: https://life-move.ru
Ссылка на отзывы: https://vk.com/topic-187073731_46452992
Краткая справка об организаторе конференции
Академия «Движение жизни»
Основатель — Елена Счастливая
Филантроп, общественный деятель
Владелец Сообщества численностью 310 000+
Более 8000 участников мероприятий Академии
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