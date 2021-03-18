‎ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 2.0‎

С 18 по 30 марта, Академия «Движение жизни» организует конференцию для детей и их родителей, на котором выступают двадцать спикеров, и примут участие пятнадцать тысяч участников. Задача мероприятия и выступающих: показать, как вырастить ребенка, который хочет и умеет учиться сам.

Конференция дает ответы на вопросы родителей: как научить ребенка учиться, чтобы он понимал, зачем ему учиться, понимал свое призвание и предназначение, и дает конкретные инструменты, чтобы дать ребенку возможность стать успешным и думающим активным человеком.

«Современных детей трудно мотивировать на хорошую учебу. Для них школа — это скучно. Куда интереснее сидеть в гаджетах и смотреть популярных блогеров. В итоге дети делают уроки спустя рукава, учатся врать и скрывать оценки, родителям приходится все время контролировать и ругаться, дети окончательно теряют желание развиваться и узнавать что-то новое», — озвучила Елена Счастливая, организатор конференции «Образование Нового Времени 2.0» и основатель Академии «Движение Жизни». — «Учителя и родители, из-за сложившейся ситуации в стране и в мире, были не готовы к переходу на дистанционное образование. Мы же на практике доказали, что полугодовую школьную программу можно эффективно усвоить за полтора месяца и с удовольствием!».

Спикеры Конференции — настоящие звезды образования. Среди них:

Владимир Базарный. Российский учёный, врач, музыкант и педагог-новатор, доктор медицинских наук. Академик Российской академии творческой педагогики

Российский учёный, врач, музыкант и педагог-новатор, доктор медицинских наук. Академик Российской академии творческой педагогики Михаил Казиник. Искусствовед, музыкант, писатель, педагог. Российский и шведский лектор-музыковед Высшей Категории. Автор методики “Школа будущего” или “Школа нобелевских лауреатов”

Искусствовед, музыкант, писатель, педагог. Российский и шведский лектор-музыковед Высшей Категории. Автор методики “Школа будущего” или “Школа нобелевских лауреатов” Александр Лобок . Основатель Университета вероятностного образования. Создатель комплекса уникальных технологий и программ развития творческих способностей ребенка.

. Основатель Университета вероятностного образования. Создатель комплекса уникальных технологий и программ развития творческих способностей ребенка. Дима Зицер . Директор школы Неформального Образования «Апельсин». Автор и ведущий проекта «Любить нельзя воспитывать»

. Директор школы Неформального Образования «Апельсин». Автор и ведущий проекта «Любить нельзя воспитывать» Екатерина Рыбакова. Сооснователь и президент «Рыбаков Фонд». Идеолог и основатель международного сообщества «PRO Женщин».

Сооснователь и президент «Рыбаков Фонд». Идеолог и основатель международного сообщества «PRO Женщин». Николай Ягодкин. Основатель и владелец образовательного центра “Advance”, полные программы которого прошли более 75000 человек по всему миру. Эксперт в области обучения и развития памяти. Создатель собственной методики преподавания.

Основатель и владелец образовательного центра “Advance”, полные программы которого прошли более 75000 человек по всему миру. Эксперт в области обучения и развития памяти. Создатель собственной методики преподавания. Надежда Смирнова . Создатель и руководитель одного из первых в России детских садов и начальных школ Монтессори.

. Создатель и руководитель одного из первых в России детских садов и начальных школ Монтессори. Наталья Манежева . Консультант по профориентации с 30-летним опытом работы, создатель проекта «Талантория».

. Консультант по профориентации с 30-летним опытом работы, создатель проекта «Талантория». еще 12 спикеров высочайшего класса.

Также стоит отметить, что в прошлом году организаторы конференции провели подобное мероприятие, на котором выступило девятнадцать спикеров и приняло участие более четырех тысяч человек.

Ссылка на конференцию: https://life-move.ru

Ссылка на отзывы: https://vk.com/topic-187073731_46452992

Краткая справка об организаторе конференции

Академия «Движение жизни»

Основатель — Елена Счастливая

Филантроп, общественный деятель

Владелец Сообщества численностью 310 000+

Более 8000 участников мероприятий Академии