7-ая ежегодная конференция и технические визиты Даунстрим Россия 2021

Профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технических руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.

Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ «АФИПСКИЙ НПЗ»

Делегаты смогут увидеть процесс модернизации завода в его активной стадии. Афипский НПЗ станет одним из самых современных перерабатывающих предприятий страны по окончании строительства ряда объектов: комплекса гидрокрекинга, объектов заводского хозяйства (ОЗХ), установки производства водорода, установки производства серы, установки замедленного коксования (УЗК), а также строительства локальных очистных сооружений



*Количество мест для участия ограничено. Свяжитесь с организационным комитетом, чтобы узнать об условиях участия.

Представление крупнейших инвестиционных проектов

Строительства и модернизации перерабатывающих и химических предприятий нефтегазовой отрасли со сроком реализации 2021-2030 гг. из России и стран СНГ

Стратегическое заседание лидеров отрасли

Государственные органы, предприятия нефтегазовой отрасли, инициаторы инвестиционных проектов обсудят перспективы и задачи развития нефтегазопереработки и нефтегазохимии

От стратегии к тактике — цифровая трансформация производства

Сегодня сохранение конкурентоспособности является одной из основных задач отрасли, и цифровизация играет в этом большую роль. Лидеры отрасли, руководители по технологиям и инновационному развитию НПЗ, ГПЗ и НХП России и СНГ, обсудят ключевые моменты разработки цифровых решений, что позволит вывести компанию на совершенно новый уровень

Case-studies.

Практические примеры эффективной реализации проектов строительства и модернизации: планирование, проектирование, выбор подрядчиков и лицензиара, поставщиков оборудования и услуг, нюансы тендерного процесса, реализация в соответствии со сметой с графиком, риски на этапе проектирования и реализации

Стратегии повышения эффективности действующих производств:

Эффективное управление предприятием, обслуживание и продление срока эксплуатации, повышение энергоэффективности, цифровизация производства, повышение качества конечных продуктов, решение проблем водоочистки, импортозамещение и многое другое

Дискуссия технических директоров

— задайте волнующие Вас вопросы коллегам с других предприятий России и стран СНГ

25+ часов делового и неформального общения!

Встречи один-на-один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный прием и многое другое

Технологии в действии!

Технологические презентации и эксклюзивная выставка инновационных технологий, оборудования, услуг для нефтегазового комплекса. Технологии переработки, углубление переработки нефтяного сырья, повышение качества нефтепродуктов. Локализация и адаптация зарубежных технологий и проектной документации

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