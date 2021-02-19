V форум «ЗЕРНО РОССИИ - 2021»

Ежегодный форум «Зерно России» — отраслевое мероприятие, посвященное актуальным вопросам развития зернового рынка страны.
Основные темы форума в 2021 году:
Аудитория форума: Агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебзаводы, производители комбикормов, компании по дезинсекции и дератизации, перевозчики, компании инспектирующие суда, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.