19 фев 2021

V форум «ЗЕРНО РОССИИ - 2021»

Ежегодный форум «Зерно России» — отраслевое мероприятие, посвященное актуальным вопросам развития зернового рынка страны.

Основные темы форума в 2021 году:

  • Обзор российского зернового рынка. Подведение итогов и прогнозы производства и динамики цен.
  • Экспорт зерна и продуктов его переработки. Расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров.
  • Проблемы и пути реализации зерна. Биржевая торговля зерном.
  • Новые технологии в аграрном секторе, в том числе для выращивания и уборки зерновых.
  • Качество зерна. Технологии улучшения и повышения урожайности.
  • Решение проблем уборки и хранения зерновых.
  • Развитие транспортной инфраструктуры.
  • Инвестиции и господдержка зерновой отрасли

Аудитория форума: Агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебзаводы, производители комбикормов, компании по дезинсекции и дератизации, перевозчики, компании инспектирующие суда, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.

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