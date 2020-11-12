Cеминар: «Управление репутацией первого лица компании в социальных сетях и не только»

XXI век начался значительным ростом интернет-сектора, мир сжался в одну картинку на экране монитора компьютера, а COVID-19 только в разы усилил эту тенденцию. Еще будущее дало нам социальные сети, которые могу вознести или разрушить репутацию в миг. Не важно правы вы или вас оболгали и намеренно вносят разрушающую информацию о вас и вашей компании, люди любят скандалы, и совсем не любят разбираться кто прав, а кто виноват.



Давайте представим ситуацию, вас вообще нет в социальных сетях, SMM отдел или маркетинг постит себе информационные и рекламные материалы в корпоративных сетях, собирая лайки и комментарии и тут в телеграм-каналах, возможно федеральных, проходит волна негатива. Пресс-служба еще отбивается в СМИ, возможно даже успела купить блок, но негатив расходится волнами и окружает вашу компанию все более и более плотным кольцом.

Надеюсь у вас есть папочка с действиями на этот случай.

А если нет?

Давайте подумаем о вашей защите через самый простой и важный шаг — создание публичного бренда топ-менеджера или владельца компании в социальных сетях. На первый взгляд — это вещь, которая отнимает ваше время и отвлекает какое-то количество ресурсов. С другой стороны — это мощный инструмент общения с вашими целевыми аудиториями: инвесторами, поставщиками, покупателями, партнерами, сотрудниками.

Только в своих аккаунтах вы можете показать свои ценности и убеждения, свои достижения и планы, лично ответить на любой вопрос и снять первую волну негатива.

Как это сделать?

Расскажем вам на семинаре «Управление репутацией первого лица компании в социальных сетях и не только».

Разберем систему построение публичного бренда,

систему построение публичного бренда, Определим первые шаги,

первые шаги, Поймем как сэкономить время и деньги,

как сэкономить время и деньги, Увидим как это работает и как можно влиять на аудиторию с помощью контента,

как это работает и как можно влиять на аудиторию с помощью контента, Узнаем как и о чем писать и (или) говорить, чтобы это заметили,

как и о чем писать и (или) говорить, чтобы это заметили, Отметим как социальная и общественно-политическая активность способствуют росту личного бренда, и как действовать в пандемию.

Спикер:

Сабаев Искандер — эксперт в области построение предпринимательского публичного бренда в социальных сетях и не только. Опыт в PR — 16 лет. Состоит в Российской Ассоциации по Связям с Общественностью. Работал в таких компаниях как — Татспиртпром, финансовая компания Альпари, Университет Иннополис, занимался развитием имиджа Адмиралтейской слободы г. Казани.

Семинар проводится совместно с АНО «Татарская Академия Управления Инновационной Экономикой» и Бюро личного бренда Sabaev Digital.

Место проведения: конференц зал Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан по адресу: г.Казань, Пушкина, д.18 .

Цена участия на 1 чел- 4750 руб.

