17 сен 2020

Бизнес-бранч:«Рынок недвижимости и ипотеки в новой реальности​»

Бизнес-бранч:«Рынок недвижимости и ипотеки в новой реальности​»

17 сентября состоится бизнес-бранч на тему «Рынок недвижимости и ипотечного кредитования в новой реальности», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

К участию приглашаются все участники рынка недвижимости.

Тезисы встречи

  • Как рынок недвижимости перезагрузился после пандемии? Было ли проседание рынка, насколько оно оказалось сильным?
  • Что происходит на рынке сейчас? Каковы темпы продаж, есть ли четкие тенденции? Меняется ли структура спроса, работают ли в этом году обычные календарные схемы (например, всплеск интереса к однокомнатным квартирам в августе)?
  • Как государственная программа льготной ипотеки сказалась на показателях по выданным ипотечным кредитам в новостройках? И чего ожидают застройщики после истечения срока действия госпрограммы с выдачей ипотечных займов под 6,5%?
  • Время для рефинансирования: как снижение ключевой ставки ЦБ повлияло на рынок недвижимости и повлияло ли?
  • Как в Татарстане идет работа по открытию эскроу-счетов? Сколько остается проектов, которые ведутся по старой схеме?
  • Отработано ли уже взаимодействие между банками и девелоперами, можно ли сказать, что схема с эскроу работает как часы?

По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru.

Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Количество участников — 10 человек.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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