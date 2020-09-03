03 сен 2020

Онлайн-эфир с министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым

Тема эфира: Экономика Татарстана — для роста качества жизни людей.

Как развивается экономика нашей республики? Какие меры поддержки оказывают предпринимателям Татарстана? Какие вопросы в сфере экономики волнуют вас? Задавайте их в комментариях.

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