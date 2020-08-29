Фестиваль донорского движения «Пульсация»

29 августа на Кремлёвской набережной Казани состоится первый фестиваль донорского движения «Пульсация», в 15 часов начнется просветительская программа с лекциями о донорстве и здоровом образе жизни, в 18 часов состоится итоговый концерт финалистов творческого конкурса проекта, по окончании которого выступит специальный гость фестиваля — группа «Каспий».

Фестиваль «Пульсация» призван показать казанцам и гостям столицы яркую творческую молодежь Республики. Именно молодые артисты задают пульс города и своим драйвом могут напомнить об энергии в сердце каждого казанца.

Почему это важно? В Республике Татарстан не исчерпаны потребности в регулярных донорах крови. Цель проекта — обратить внимание молодежи на важность регулярного и безвозмездного донорства крови. Напомнить, что в каждом из нас течёт кровь и жизни жителей города связаны.



«Протяни руку!» — слоган проекта, который дает возможность почувствовать каждому из гостей фестиваля свою важность в жизни города.

Организатор проекта — сообщество доноров крови «DonorSearch» — крупнейший негосударственный некоммерческий проект в России и СНГ, который нацелен на привлечение и мотивацию молодежи к регулярному совершению донаций крови. Сегодня участниками проекта являются более 250 тыс. активных доноров крови.

Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный спонсор проекта — компания МТС.

Вход на мероприятие свободный.

