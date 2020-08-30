100% Татарстан online

Масштабное двухнедельное онлайн-мероприятие об опыте республики: панельные дискуссии, прямые эфиры лидеров мнений, интервью и мастер-классы, анонсы стратегических инициатив в экономике.
Интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан» объединит сотни спикеров и профессионалов своего дела, которые открыто обсудят ключевые темы дальнейшего стратегического развития Татарстана.
С 30 августа по 10 сентября 2020 года в онлайн-формате состоятся панельные дискуссии, прямые эфиры лидеров мнений, интервью и мастер-классы, анонсы стратегических инициатив в экономике.
Главные темы — экономика возобновляемых ресурсов, биотехнологии, активное население и молодежная политика — в разрезе их применения в самой республике. При этом сотни спикеров уже сейчас записывают свои мастер-классы на видео, а международных экспертов организаторы в лице Агентства инвестиционного развития РТ обещают подключить прямо во время форума онлайн, в том числе через платформу Zoom.
Участие бесплатное, регистрация обязательна.
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