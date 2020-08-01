BODYPOSITIVE RUSSIA 2020

В Казани впервые пройдет Фестиваль Bodypositive Russia 2020

Жители Казани примут участие в фестивале Bodypositive Russia 2020 первого августа, а финальное шествие состоится в российской столице 8 августа.

Фестиваль Bodypositive — ежегодный праздник бодипозитива, который отмечается во многих странах мира. Участники движения призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть в независимости от размера, возраста, национальности, цвета кожи и физических особенностей и возможностей.

Фестиваль Bodypositive уже несколько лет проходит в таких городах, как Милан, Париж, Берлин, Барселона, Лондон и Брюссель. В августе 2020 года фестиваль впервые пройдет на новой площадке — в России. Первого августа акции фестиваля пройдут в четырех городах России, а завершится все 8 августа грандиозным фестивалем в Москве.

Фестиваль под открытым небом включает в себя мастер-классы, показы коллекций одежды plus size от российских дизайнеров, танцевальный флэш-моб, круг единства, выступление артистов, поддерживающих движение #Бодипозитив.

Изюминка фестиваля Bodypositive — это проходка участников, которые являются живым примером любви к себе и своему телу. В Татарстане это эффектное действо пройдет в центре Казани, на берегу реки Казанки. Участники фестиваля соберутся на прилегающей территории единственного в городе ресторана на воде «Круиз» (Нижнезареченская дамба, 1).

В фестивале в Казани примут участие известные модели Plus Size, участницы InstaShow «True Size Model», основательница центра помощи особенным детям, победительница Республиканского конкурса красоты и успешности среди семейных женщин «Миссис Татарстан 2020» Гульнара Сиразиева, люди с ограниченными возможностями, представители татарстанской региональной общественной организации «Деловые женщины Татарстана». Также на фестиваль приглашены популярные исполнители Элвин Грей, Гузель Уразова, Лилия Хайруллина, Фирдус Тямаев, Ляйсан Махмутова, Винарис Ильегет, обладатель международного кубка по следж-хоккею, десантник, выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев. Специально из Москвы прилетает певица и телеведущая НИНА (Нина Фокина), чтобы провести в рамках фестиваля акцию «Дай пять», и передать эстафету в столицу.

Официальный представитель Bodypositive Russia в Казани — общественный деятель и модель Plus Size Регина Гарипова, основатель модельного агентства True Size Model Agency, автор идеи первого в России телепроекта «Я Топ Модель Плюс. Казань», основатель и руководитель школы моделей «Plus Size Kazan», автор и руководитель проекта InstaShow «True Size Model», член ТРОО «Деловые женщины Татарстана».

Организаторами проекта в России являются лидер и основатель Движения Bodypositive Russia. Амбассадор Европейского движения Bodypositivecatwalk Ева Росс, главный редактор журнала Melon Rich, основатель и организатор международных и всероссийских проектов, инклюзивных фестивалей, в том числе Международного проекта plus size красоты «Miss Melon Rich XXL» Светлана Листопадова и сооснователь модельного агентства «Другая модель» Ксения Василевская.



В этом году Фестиваль пройдет под патронажем некоммерческой организации «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», а почетными гостями станут Инга Легасова, председатель правления НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», член правления Международного Союза Православных Женщин, член правления Вольного Экономического Общества России и Международного Союза Экономистов, Общественный уполномоченный (Омбудсмен) по вопросам женского предпринимательства в городе Москве, академик Международной Академии Менеджмента; Ольга Епифанова, российский политик. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной думы.

Проект также поддержали основатели европейского движения Bodypositive итальянский дизайнер и владелец известного итальянского бренда одежды plus size Паола Патрия (Paolo Patria) и известная модель, лицо ведущих итальянских брендов Лаура Бриочи (Laura Brioschi).

ТАЙМИНГ

1 августа, Казань

12:30 — Сбор участников фестиваля, аккредитация СМИ

13:00 — Вступительное слово организаторов Bodypositive Russia 2020

13:10 — Выступления приглашенных гостей

13:40 — Проходка участников фестиваля

14:00 — Танцевальный флешмоб

14:15 — Видеоинтервью, синхроны с участниками движения

14.30 — Запуск воздушных шаров

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Прилегающая территория ресторана «Круиз» (Нижнезареченская дамба, 1).