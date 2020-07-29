Конференция Autodesk для строительной отрасли

Softline и Autodesk расскажут об автоматизации в строительстве

29 июля Softline и Autodesk проведут онлайн-конференцию «Распределённое управление инженерными данными на облачной платформе как условие эффективной реализации проектов капитального строительства». К участию в мероприятии приглашаются представители строительной отрасли Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Эксперты ИТ-компаний расскажут о том, как эффективно реализовывать проекты капитального строительства и координировать распределённые проектные команды. В ходе мероприятия участники смогут обсудить главные вызовы, стоящие сейчас перед отраслью:

Как эффективно управлять множеством подрядчиков в рамках одного строительного проекта, координировать действия архитекторов, проектировщиков и строителей, выполнять требования СП и эффективно приземлять созданные проекты на строительную площадку, не нарушая сроки и не сталкиваясь с рядом неожиданностей и неучтенных факторов?

Как продуктивно взаимодействовать с другими командами в рамках строительного проекта, вести работы без задержек из-за длительных согласований или задержек по вине несвоевременного выполнения задач другими командами, как говорить на одном языке архитекторам, инженерам и строителям?

Существует ли единое решение для эффективной реализации задач: от проекта до стройплощадки?

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Регистрация обязательна. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

