Конференция Autodesk для строительной отрасли

Softline и Autodesk расскажут об автоматизации в строительстве
29 июля Softline и Autodesk проведут онлайн-конференцию «Распределённое управление инженерными данными на облачной платформе как условие эффективной реализации проектов капитального строительства». К участию в мероприятии приглашаются представители строительной отрасли Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Эксперты ИТ-компаний расскажут о том, как эффективно реализовывать проекты капитального строительства и координировать распределённые проектные команды. В ходе мероприятия участники смогут обсудить главные вызовы, стоящие сейчас перед отраслью:
Участие в онлайн-конференции бесплатное. Регистрация обязательна. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.
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