9 июля в 14.00 в ТПП РТ (г. Казань, ул.Пушкина, 18) состоится круглый стол по вопросам мер государственной поддержки отрасли «Коммерческая недвижимость», встреча собственников торговых и бизнес-центров с представителями органов власти.
В повестку мероприятия включены следующие вопросы:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.