09 июл 2020

Круглый стол по вопросам мер государственной поддержки отрасли "Коммерческая недвижимость"

9 июля в 14.00 в ТПП РТ (г. Казань, ул.Пушкина, 18) состоится круглый стол по вопросам мер государственной поддержки отрасли «Коммерческая недвижимость», встреча собственников торговых и бизнес-центров с представителями органов власти.

В повестку мероприятия включены следующие вопросы:

  • Влияние ограничительных мер на состояние отрасли коммерческой недвижимости.
    Предложения по стимулированию и поддержке отрасли (снижение или отмена налога на недвижимость).
    Опыт регионов по поддержке отрасли.
    Докладывает — Полномочный представитель РГУД в РТ
  • Поступление в бюджет РТ налога на недвижимость 2018-2019 гг. (отдельно ФЛ и ЮЛ)
    Доля налога в доходной части бюджета РТ.
    Налог уплаченный Бизнес центрами и Торговыми центрами 2018-2019гг.
    Сумма возможного выпадающего дохода при предоставлении льгот собственникам коммерческой недвижимости.
    Докладывает ФНС, МинФин, МЗиО.
  • Дискуссия — поиск компромиссных решений. Рассмотрение альтернативных вариантов поддержки
  • Внесение коммерческой недвижимости в список наиболее пострадавших областей. Вопросы по ОКВЭД

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