Международный День поля в Татарстане 2020

Со 2 по 4 июля в Татарстане пройдет крупнейшая выставка полевого формата «ДЕНЬ ПОЛЯ — 2020». В связи с особой эпидемиологической ситуацией в этом году мероприятие проедет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«День поля — 2020» пройдет в Лаишевском районе под открытым небом. Выставку отличает не только деловой формат, но и сложный порядок подготовки, который начинается за год до ее проведения с посева озимых культур, а затем яровых. На сегодняшний день демонстрационные посевы на опытных полях в хорошем состоянии и в скором времени можно будет наглядно ознакомиться с новыми сортами и гибридами сельскохозяйственных культур.

На выставке будут представлены также передовые достижения сельскохозяйственной отрасли по разделами: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования» и «Цифровизация АПК».

В рамках деловой программы планируется проведение презентаций участников выставки и мастер-классов по актуальным вопросам развития АПК с участием представителей агропромышленных предприятий и научного сообщества.

Цель мероприятия — изучение передовых научных достижений в отрасли, укрепление деловых связей аграриев и установление контактов между производителями и поставщиками оборудования, товаров, услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидация усилий в сфере поддержки и развитие агропромышленного сектора.

Место проведения — Лаишевский район РТ (возле с.Большие Кабаны).

Проконсультироваться по вопросам участия можно по тел.: 8(843)221-77-91, expo.racin@tatar.ru. Для желающих участвовать в блоке Цифровизация, программное обеспечение для аграриев, IT-решения и технологии для АПК — 8-927-440-79-99, Danis.Sayfutdinov@tatar.ru, https://деньполя2020.рф.